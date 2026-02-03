Maltepe'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

MALTEPE'de seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Sahil Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 R 2191 plakalı otomobil ışıklarda bekleyen 41 ASA 873 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bunun üzerine çarpmanın etkisiyle savrulan 41 ASA 873 plakalı otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, araçta sıkıştığı tespit edilen sürücüyü çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.