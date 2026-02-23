Haberler

Maltepe'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1201 elektronik sigara, 4 bin 80 kaçak sigara ve 365 kaçak puro ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı.

Maltepe'de 2 eve düzenlenen operasyonda, 1201 elektronik sigara, 4 bin 80 kaçak sigara ile 365 kaçak puro ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 19 Şubat'ta Aydınevler Mahallesi'ndeki iki adresin zula evi olarak kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip ile dron destekli çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.Y. ve İ.Y. isimli 2 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1201 elektronik sigara, 4 bin 80 kaçak sigara ile 365 kaçak puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Şüpheliler, dosyaları savcılığa gönderilmek üzere işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
