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Maltepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı

Maltepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde sahil yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sahil yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde 34 GB 5290 plakalı otomobil ile 34 DYD 055 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan 34 DYD 055 plakalı otomobil orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki otomobilin içerisinde sıkışan 9 kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen kazazedelerin 2 yakını da sıkışanları çıkarmak isterken otomobillerin parçalanmış camları nedeniyle hafif yaralandı.

Kazada yaralanan 9 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan bulvar, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA
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