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Maltepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Maltepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, bir otomobile çarparak durabildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

MALTEPE'de aynı yönde seyir halinde olan hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak sürüklendi. Motosiklet otomobile çarparak dururken, yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Gülensu Mahallesi Emek caddesinde meydana geldi.İddiaya göre aynı yönde seyir halinde olan hafif ticari araçla, motosiklet çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak sürüklendi ardından da bir otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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