Maltepe'de Elektrik Direğine Çarpan Taksinin Şoförü Yaralandı
Maltepe'de seyir halinde olan bir taksi, elektrik direğine çarptıktan sonra devrilerek ters döndü. Taksinin şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Maltepe'de elektrik direğine çarptıktan sonra devrilen taksinin şoförü yaralandı.
Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre Açık idaresindeki34 TEZ 16 plakalı taksi, elektrik direğine çarptıktan sonra devrilerek ters döndü.
Sürücü Emre Açık yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Taksi şoförü olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Ters dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.