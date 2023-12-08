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Maltepe'de Elektrik Direğine Çarpan Taksinin Şoförü Yaralandı

8 Aralık 2023 04:32 Son Güncelleme: 04:34 Abone Ol

Maltepe'de seyir halinde olan bir taksi, elektrik direğine çarptıktan sonra devrilerek ters döndü. Taksinin şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.