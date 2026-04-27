Maltepe'de dört aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Maltepe'de dört aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
100 Karayolu'nda dört aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

MALTEPE D-100 Karayolu'nda dört aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralandığı belirlenen 1'i ağır 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpışma anı ise başka bir sürücünün araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 05.15 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette ilerleyen 34 SG 0255, 34 NAP 531 ve 41 BEF 711 plakalı araçlar bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen 34 GD 204 plakalı otomobil ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazaya karışan 3 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen M.B. ve hafif yaralanan A.A., E.A.A. ile S.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı başka bir sürücünün araç içi kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 34 GD 204 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu daha önce kazaya karışan 3 araca çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
