Haberler

Maltepe'de motosiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli yakalandı

Maltepe'de motosiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de çalınan motosiklet, polisin GPS sinyali takibiyle Büyükbakkalköy'de bulundu. Plakasız halde saklanan aracın yanına gelen 2 şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilere toplam 249 bin lira ceza kesilirken, adli kontrol kararı verildi.

MALTEPE'de çalınan motosikletin GPS sinyalini takip eden polis ekipleri, aracı Büyükbakkalköy Mahallesi'nde plakasız şekilde saklandığı adreste buldu. Bölgede önlem alan ekipler, motosikletin yanına gelen 2 şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Maltepe'de 17 Haziran'da F.V.'nin motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, GPS verilerinden aracın Büyükbakkalköy Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğunu belirledi. Adrese giden ekipler, motosikletin plakasının sökülerek saklandığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, motosikleti bırakan 2 şüphelinin bölgeden uzaklaştığını belirledi. Motosikletin bulunduğu noktada önlem alan ekipler, aynı gün yapılan takip sırasında plakasız motosikletle adrese gelen S.Ç. (21) ve F.C.C.'yi (19) durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen motosiklet muhafaza altına alınırken, sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak' ve 'çekme belgeli araç kullanmak' suçlarından toplam 249 bin lira idari para cezası uygulandı. 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan adliyeye sevk edilen S.Ç. ve F.C.C. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor

Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'te! Sil baştan değişiyor
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'deki Türk kadından Milli Takım'a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler

ABD'de yaşayan Türk kadın Milli Takım'dan gördüğü muameleye isyan etti
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldığı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Türkiye Fay Haritası güncellendi: Diri fay sayısı 700'e yükseldi

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi! Yeni fay sayısı korkuttu
Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten kare
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış

18 saatlik tarihi zirveye hiç değinilmeyen konu damga vurdu
Hastane önünde akılalmaz Doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!