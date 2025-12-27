Haberler

Maltepe'de yola devrilen beton pompası ulaşımı aksattı

Güncelleme:
Maltepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen beton pompası, yolda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Maltepe'de beton pompasının devrilmesi sonucu yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Büyükbakkalköy Yolu üzerinde Maltepe istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UC 2792 plakalı beton pompası, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarparak devrilen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
