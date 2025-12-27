Haberler

Maltepe'de Beton Pompası Taşıyan Kamyon Devrildi

Maltepe'de Beton Pompası Taşıyan Kamyon Devrildi

Maltepe'de bir beton pompasının bulunduğu kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada şoför yara almadan kurtulurken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından trafik yoğunluğu oluştu.

MALTEPE'de beton pompasının bulunduğu kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi.

Kaza saat 10: 00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükkalköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 UC 2792 plakalı beton pompasının bulunduğu kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.Yaklaşık yüz metre sürüklenen kamyon yoldaki bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan şoför yara almadan kurtuldu. Belediye ekipleri kaza nedeniyle yola savrulan bariyerleri keserek yol kenarına kaldırıdı. Olay yerine gelen vinçle kaza yapan beton pompası kaldırıldı. Kaza nedeniyle Maltepe sahil istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

500

