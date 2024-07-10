Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de Belediye Temizlik İşçisi Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de belediyede temizlik işçisi olan Murat Öztürk, motosikletle işe giderken silahlı saldırıda öldürüldü. Şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Murat SOLAK/ İSTANBUL ( DHA) Maltepe'de belediyede temizlik işçisi olan Murat Öztürk, motosikletle işe giderken silahlı saldırıda öldürüldü. Şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek üzere motosikletiyle ilerleyen belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Öztürk kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda kurşunların hedefi olan Öztürk motosikletiyle birlikte yere düştü.

TRAFİK KAZASI DİYE POLİSE HABER VERİLDİ, CİNAYET ÇIKTI

Şüpheli olay yerinden kaçarken, Öztürk'ü motosikletle birlikte yerde yaralı halde gören mahalle sakinleri trafik kazası yaşandığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Öztürk'ü başından silahla vurulmuş halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Murat Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası Murat Öztürk Maltepe Saldırı Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title