Maltepe'de çarşı ve mahalle bekçisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Maltepe'de D-100 kara yolunda meydana gelen kazada çarşı ve mahalle bekçisinin ölümüne neden olan sürücü, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Cevizli Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametindeki kazada çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, bekçi Mustafa Karamehmetoğlu idaresindeki otomobile, aynı yönde seyreden başka bir otomobilin arkadan çarpmasıyla kazanın meydana geldiğini, bekçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bekçinin aracına çarpan otomobilin sürücüsünün kazanın ardından ticari taksiye binerek uzaklaştığını tespit eden ekipler, otomobilde bulunan 3 kişiyi ifade işlemleri için emniyete götürdü.

Kaçan sürücü C.B'nin "kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanımı, resmi belgede sahtecilik ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplam 7 kaydı olduğu anlaşıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, şüpheli C.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. tutuklandı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde D-100 kara yolunda ilerleyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması yer alıyor.