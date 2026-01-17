Haberler

Maltepe'de alışveriş merkezindeki kadınların saç saça kavgası kamerada

Maltepe'de alışveriş merkezindeki kadınların saç saça kavgası kamerada
Maltepe'deki bir alışveriş merkezinde iki grup kadın arasında çıkan tartışma kavga ile sonuçlandı. Olay çevredekiler tarafından kaydedildi.

MALTEPE'de alışveriş merkezinde iki grup halinde bulunan kadınlar arasında çıkan tartışma kısa sürede saç saça kavgaya dönüştü. Olay çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Cevizli Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin teras katında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup halinde bulunan kadınlar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek saç saça kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga ekiplerin araya girmesiyle son buldu. Olay çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

