Maltepe'de Ağaçlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu
Maltepe Fındıklı Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Y.E. olduğu tespit edilen ceset, inceleme için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fındıklı Mahallesi'nde ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliğinin Y.E. olduğunu belirlediği kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışmaların ardından ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı