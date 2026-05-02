MALTEPE'de ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Fındıklı Mahallesi'nde ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliğinin Y.E. olduğunu belirlediği kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışmaların ardından ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı