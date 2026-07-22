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Maltepe'de fırtına nedeniyle dalları kırılan ağaç 2 katlı binaya yaslandı

Maltepe'de fırtına nedeniyle dalları kırılan ağaç 2 katlı binaya yaslandı
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İstanbul Maltepe'de fırtına nedeniyle bir ağacın dalları kırılarak 2 katlı binaya yaslandı. İtfaiye ekipleri dalları keserek kaldırdı. Yaralanan olmadı, binada hasar oluştu.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe'de dalları kırılan bir ağaç, 2 katlı binaya yaslandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tehlike oluşturan dalları keserek kaldırdı.

Olay, akşam saatlerinde Aydınevler Mahallesi İdealtepe Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 katlı binanın bahçesinde bulunan ağacın dalları kırılarak binaya yaslandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipleri elektrikli testereyle binaya yaslanan dalları keserek kaldırdı. Olayda yaralanan kimse olmazken, binada ise hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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