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Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, 6 yaşındaki çocukla canlı temas sağlandı

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Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, 6 yaşındaki çocukla canlı temas sağlandı
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Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül, 6 yaşındaki çocukla canlı göz teması sağlandığını, binada 7 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini ve yaralıların hayati tehlikesi olmadığını belirtti.

MALTEPE'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül, " Bina riskli çökme ihtimali var. Kontrollü bir şekilde kurtarma yapıyorlar. Çok rahat bir ortam yok. Ama olabildiğince fedakarca arkadaşlarımız çalışıyorlar sabırla bekleyeceğiz. " dedi.

İstanbul Valisi Gül, "Bizim bir afet kurtarma planımız var. AFAD'ın koordinasyonunda orada Kızılay'dan belediyelere kadar her kurum ne yapacağı belli. Onu yapmaya çalışıyorlar. Ama gördüğünüz gibi bina riskli çökme ihtimali var. Kontrollü bir şekilde kurtarma yapıyorlar. Çok rahat bir ortam yok. Ama olabildiğince fedakarca arkadaşlarımız çalışıyorlar sabırla bekleyeceğiz. Baktığımızda kayıtlarda bir ihbar gözükmüyor. 6 yaşında bir çocuk. Onunla canlı olarak bir göz teması sağlanmış. İçeriye girilemiyor. Farklı bir alandan girip çıkaracaklar. Misafirliğe gelmiş olabilirler. ya da 7 kişiden herhangi birileri bugün dışarda kalmış olabilir. Dolayısıyla kağıt üzerinde 7 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu artadabilir eksiledebilir. Dolayısıyla misafirliğe geldiyse artar. Hemşehrilerimizden dışarıya giden varsa azalır. Ama şu an itibarıyla 7 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Kuvvetle muhtemel de 7 kişi. Bize ulaşan bir bilgi yok. Bundan sonraki süreçte herhangi bir eksiği var mı ' Nasıl yapıldı ' Nasıl ruhsatlandırıldı ya da ruhsatı olmadığını bunlar adli ve idari olarak takip edilir. Şu anda yapılması gereken iş olabildiğince çabuk bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını sağlıklı olarak yapmak. Tahliye ettiğimiz hemşehrilerimizin barındırma, yaralı hemşehrilerimizin tedavisiyle ilgili çalışmalar yapmak. Buna yoğunlaştık. Hastanedeki yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Yan binalar da riskli binalar da boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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