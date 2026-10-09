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Maltepe'de 5 kişinin öldüğü kısmen çöken binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı

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Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın ilk üç katının 8 Ekim'de çökmesine ilişkin soruşturmada binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı. Olayda 4'ü olay yerinde, 1'i hastanede olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmiş, enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarılmıştı.

Maltepe'de, ilk üç katının çökmesi sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katının 8 Ekim'de çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi M.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ne olmuştu?

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında dün çökme meydana gelmiş, olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmış, binanın mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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