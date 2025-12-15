Maltepe'de 3 gün sürecek 'Gazze Yararına Hayır Çarşısı' kurulacak

Maltepe'de, gönüllü sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenecek "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" etkinliği tanıtıldı.

Ayşe Ilıcak Camisi Konferans Salonu'ndaki basın toplantısında, Maltepe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülüğü koordinesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikle ilgili bilgiler aktarıldı.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, yaptığı konuşmada, Filistin'de insanlığa ve Müslümanlara karşı büyük bir zulüm yapıldığını söyledi.

Türk milletinin her zaman insanlığın yanında olduğunu dile getiren Tiryaki, "İnsanların çoğu ailelerini, eşlerini, çocuklarını kaybetmekte kimisi engelli olmakta, insanlıktan çıkmış bir şekilde yaşamaya mahkum edilmektedir. Gazzeliler, günlük basit birtakım gıda maddelerinden ve sudan mahrum kalmaktadırlar. Bugün de zulüm gören bu topraklara insanlığı ve yardımı götürmek için başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bütün Türk milleti ve Türk devleti seferber olmaktadır." dedi.

Tiryaki, toplanacak yardımın Türkiye Diyanet Vakfınca bölgeye ulaştırılacağını kaydetti.

" Gazze, insanlık ortak değerleri çerçevesinde dünyayı harekete geçirdi"

İlçe Müftüsü Hasan Küçük ise Gazze'ye Maltepe'den bir nefes olma arzusunda olduklarını anlattı.

Dünyanın vicdanının Gazze için harekete geçtiğine değinen Küçük, "Gazze, insanlık ortak değerleri çerçevesinde dünyayı harekete geçirdi. İnşallah 3 gün boyunca Gazze'de o soğuktan üşüyen, evleri yıkılmış, okulları yıkılmış evlatlarımıza, yavrularımıza, annelere, babalara, burada bir yardım ulaştırma gayreti içerisinde bulunacağız." diye konuştu.

Maltepe'de, 19 Aralık Cuma günü saat 13.30'da başlayacak hayır çarşısının 3 gün sürmesi planlanıyor.

Çarşıda gıdadan tekstilden yöresel ürünlere çeşitli ürün tanıtılacak, Filistin-Gazze temalı etkinlikler yapılacak.