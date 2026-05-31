Malta'daki erken genel seçimlerde İşçi Partisi zaferini ilan etti

Malta'da dün yapılan erken genel seçimleri, 2013'ten bu yana iktidarda olan İşçi Partisi (PL) kazandı.

Malta Temsilciler Meclisi'nin yeni üyeleri ve iktidarı belirlemek üzere ülkede dün yapılan erken genel seçimlerde, oy sayım işlemi, bütün oyların toplandığı Naxxar'daki seçim merkezinde bu sabah başladı.

Malta basınında yer alan bilgilere göre, yaklaşık 357 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 87,5 olarak gerçekleşti.

Oy sayım işleri devam ederken, iktidardaki PL ile muhalefetteki Milliyetçi Parti (PN) yetkilileri, resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin ilk bilgileri basınla paylaştı.

Buna göre iktidardaki PL, muhalefetteki PN'ye 18 bin civarında oy farkı atarak, seçimi kazandı.

2013'ten bu yana iktidarda olan PL, bu sonuçla üst üste 4. seçimini kazanarak, bir kez daha tek başına hükümet kurma hakkını elde etti.

Uluslararası arenadaki çalkantılar ve sınamalar ışığında Malta'nın istikrarı için yenilenmiş bir yetki gerektiğini belirterek ülkeyi vaktinden bir yıl önce erken seçime götüren Malta Başbakanı ve PL lideri Robert Abela, Malta Televizyonu TVM'e yaptığı ilk açıklamada, erken genel seçimlerdeki zaferlerini teyit etti ve kendilerine "güçlü bir yetki verildiğini" söyledi.

Abela, "Tarih yazdık. Bu tüm Malta'nın zaferidir. Seçim programımızı sürdüreceğiz." dedi.

Muhalefetteki PN lideri Alex Borg da ABD merkezli Meta şirketinin Facebook isimli sosyal medya platformunda paylaştığı video mesajında, seçim zaferinden ötürü rakibi ve PL lideri Abela'yı tebrik etti.

Borg, seçimde aldıkları yenilgiyle yolculuklarının burada bitmediğini, 2026 seçim kampanyasının "güzel bir şeyin yeniden doğuşuna" tanık olduğunu kaydetti.

Malta basınındaki haberlerde de PL'nin, PN karşısında 4. seçim zaferini elde etmesine karşın, iki parti arasında 2022'deki olağan genel seçimde 30 bin civarında olan oy farkının, bu seçimde azaldığına işaret edildi.

48 yaşındaki avukat Abela'nın, yarın yemin ederek göreve başlaması ve ardından 5 yıllık bir dönem için yeni hükümetini kurması bekleniyor.

Abela, Ocak 2020'de İşçi Partisi liderliğini ve başbakanlığı Joseph Muscat'tan devralmıştı.