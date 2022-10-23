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Malta'da 2022 Rolex Orta Deniz Yelkenli Tekne Yarışı

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Malta'da 2022 Rolex Orta Deniz Yelkenli Tekne Yarışı

VALETTA, 23 Ekim (Xinhua) -- Malta'nın başkenti Valetta'da yelkenli tekneler 43'üncüsü düzenlenen 2022 Rolex Orta Deniz Yarışı için Valetta Büyük Limanı'ndan ayrılıyor, 22 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)

VALETTA, 23 Ekim (Xinhua) -- Malta'nın başkenti Valetta'da yelkenli tekneler 43'üncüsü düzenlenen 2022 Rolex Orta Deniz Yarışı için Valetta Büyük Limanı'ndan ayrılıyor, 22 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Valetta Rolex Malta Güncel Haberler

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