Malta'da 2022 Rolex Orta Deniz Yelkenli Tekne Yarışı Güncel Haberler VALETTA, 23 Ekim (Xinhua) -- Malta'nın başkenti Valetta'da yelkenli tekneler 43'üncüsü düzenlenen 2022 Rolex Orta Deniz Yarışı için Valetta Büyük Limanı'ndan ayrılıyor, 22 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua) VALETTA, 23 Ekim (Xinhua) -- Malta'nın başkenti Valetta'da yelkenli tekneler 43'üncüsü düzenlenen 2022 Rolex Orta Deniz Yarışı için Valetta Büyük Limanı'ndan ayrılıyor, 22 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Valetta Rolex Malta Güncel Haberler

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