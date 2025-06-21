Malkara'da Yangın: 200 Dekar Buğday Alanı Yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarla yangını çıktı. İshakça Mahallesi'nde hasadı beklenen 200 dekar buğday ekili alan tamamen yandı. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan yandı.
İshakça Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 200 dekar buğday ekili alan tamamen yandı.
Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel