Malkara'da Kaybolan 27 Küçükbaş Hayvan Dron ile Bulundu

Malkara'da Kaybolan 27 Küçükbaş Hayvan Dron ile Bulundu
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaybolan 27 küçükbaş hayvan, jandarmanın dron destekli arama çalışması sonucu yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu ve sahibine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaybolan 27 küçükbaş, jandarmanın dron destekli aramaları sonucu bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağlamtaş Mahallesi'nde 27 küçükbaş hayvanın kırsal bölgede otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Dron destekli arama yapan ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda küçükbaş sürüsünü otlatıldıkları alanın 2 kilometre uzağında tespit etti.

Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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