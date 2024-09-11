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2 yaşındaki bebeğe istismar şüphesi! Anne dışında 2 kişi daha tutuklandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde darbedildiği iddia edilen 2 yaşındaki bebek yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Annenin komşularını hedef göstermesinin ardından 2 kişi daha tutuklandı, böylece tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 10 Eylül gecesi 2 yaşındaki bebek apar topar hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlandığı söylenen bebeğin, istismar edildiği iddia edildi. S.Y isimli bebeğin vücudunda darp izlerinin bulunması üzerine ilişkin üç kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, 18 yaşından küçük 2 şüpheli adliye sevk edildi.

Annesi komşuları hedef göstermişti! Tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğer şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Annesi komşuları hedef göstermişti! Tutuklu sayısı 3'e yükseldi

NE OLMUŞTU?

10 Eylül'de Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki S.Y., gece rahatsızlandığı gerekçesiyle yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede muayenesi yapılan çocuğun vücudunda darp izlerine rastlandı. Beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin, darbedildiği iddia edildi. S.Y., şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y, ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Malkara Güncel Bebek

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Yorumlar (2)

Dilek Usta:

Ne oluyor ülkem de.

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