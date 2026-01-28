Iraklı siyasetçi Nuri el-Maliki, Trump'ın hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili mesajına yanıt verdi Açıklaması

Irak'ta Meclis çoğunluğuna sahip Şii partilerin Başbakan adayı Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başbakan (Maliki'nin) seçilme ihtimaline verdiği tepkiye cevaben " Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, " Irak'ın Nuri el-Maliki'yi başbakan olarak yeniden atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde, ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini de kaydeden Trump, " Irak'ı yeniden büyük yapalım." demişti.

Maliki'den Irak'ın iç işlerine müdahale vurgusu

Maliki ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarını işaret ederek " Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Bunu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık makamı için adayını seçme kararına bir müdahale olarak gördüklerini savunan Maliki, şunları kaydetti:

"Devletler arasındaki ilişkilerde tek siyasi seçenek diyalog dilidir. Dayatma ve tehdit diline başvurmak kabul edilemez. Ulusal iradeye ve Koordinasyon Çerçevesi'nin kararına duyduğum saygıdan hareketle, Irak halkının yüksek çıkarlarını gerçekleştirecek şekilde hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğim."

Irak'ta seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak Maliki'yi başbakan adayı olarak gösterdiklerini açıklamıştı.