Mali Müşavir İsmet Çelik'in Katili Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, mali müşavir İsmet Çelik'i öldüren Abdülselam Buğdacı yakalandı.

İlçede 28 Ağustos'ta Konak Mahallesi'nde Çelik'e ait müstakil evin bahçesine girerek merdivenin altına saklanan Buğdacı, evinden çıkan Çelik'i vurup kaçtı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bölgede 37 noktada bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin yaya olarak kaçtığını, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bir taksiye binerek Afyonkarahisar'a geldiğini, Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e, aynı gün Eskişehir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya otobüs ile seyahat ettiğini ve Ankara'da olduğunu tespit etti.

Şüpheli Abdülselam Buğdacı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalandı.

Olayda kullanılan suç aleti silah, Bolvadin ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan metruk kulübede patlak plastik topun içerisine saklanmış vaziyette bulundu.