Terk edilmiş altın madenine göçük: Çoğu kadın 48 kişi hayatını kaybetti

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün Kayes bölgesindeki Kenieba kasabası yakınlarında daha önce Çinli şirket tarafından işletilen, terk edilmiş maden sahasında göçük meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre çoğu kadın 48 kişi hayatını kaybetti.

MADEN SAHASINA TIRMANIRKEN FELAKETİ YAŞADILAR

Göçüğün bir grup kadının, altın aramak amacıyla açık bırakılan maden sahasına tırmandıkları sırada meydana geldiği kaydedildi.

OCAK AYINDA DA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ocak ayında da ülkenin güneyindeki kaçak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.