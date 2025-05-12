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Mali'de Siyasi Partilerin Faaliyetlerine İzin Veren Yasa Kaldırıldı

Mali'de Siyasi Partilerin Faaliyetlerine İzin Veren Yasa Kaldırıldı
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Mali'de Ulusal Geçiş Konseyi, mevcut siyasi partilerin faaliyetlerini askıya alarak yeni bir yasal düzenleme yapma kararı aldı. Karar, 130 'evet' oyu ile kabul edildi. Bu durum 100'e yakın siyasi partinin faaliyetlerini etkiledi.

Mali'de siyasi partilerin faaliyetlerine izin veren yasa yürürlükten kaldırıldı.

Yasama görevine sahip Ulusal Geçiş Konseyi (CNT), siyasi partiler yasası ile muhalefet partisi statüsünü yürürlükten kaldırmayı öngören yasayı 2 "hayır"a karşılık 130 "evet" oyuyla kabul etti.

CNT Hukuk Komisyonu Başkanı Souleymane De, siyasi partilerin artık mevcut gerçeklikle uyuşmadığını belirterek yeni bir yasal düzenleme yapacaklarını söyledi.

De, söz konusu yasanın kaldırılmasının siyasi partilerin feshi anlamına gelmediğini, çok partili sistemin devam edeceğini kaydetti.

Yeni düzenlemeyle yaklaşık 100 siyasi partinin faaliyetleri ikinci bir emre kadar askıya alındı.

CNT, daha önce 2020'de darbeyle başa geçen, 2021'de yeniden darbe yapan mevcut Cumhurbaşkanı Assimi Goita'nın 2030'a kadar görevde kalması ve siyasi partiler yasasının kaldırılması önerisinde bulunmuştu.

Goita'nın görev süresine ilişkin yapılan öneri henüz oylamaya sunulmasa da kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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