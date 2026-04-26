Mali'de silahlı grupların saldırılarında Savunma Bakanı Sadio Camara'nın öldüğü iddia edildi

Mali'de silahlı gruplar tarafından başkent Bamako başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenen koordineli saldırılarda Savunma Bakanı General Sadio Camara'nın hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Ulusal basındaki askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, 25 Nisan'da ülke genelinde başlatılan saldırılar kapsamında Bamako'ya yakın garnizon kenti Kati'de Camara'nın konutuna bombalı araçla saldırı düzenlendiği, konutun ağır hasar aldığı ve Camara'nın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Saldırıların Bamako, Kati, Gao, Mopti, Sevare ve Kidal gibi stratejik bölgeleri hedef aldığı belirtilen haberlerde, Mali ordusunun, saldırganların büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini ve durumun kontrol altına alındığını açıkladığı belirtildi.

Saldırıların, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürülüyor.

Mali hükümetinden Savunma Bakanı Camara'nın öldüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve bazı bölgelerde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı bildirildi.

Mali'de dün sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, Bamako'da Kati Askeri Üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve ülke genelinde Kidal, Gao, Sevare gibi birçok şehirde yoğun silah sesi, patlama ve çatışma rapor edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
