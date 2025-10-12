Mali'de Sellerde Can Kaybı 28'e Yükseldi

Mali'de etkili olan yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Kriz ve Afet Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, 9 Ekim'den bu yana etkili olan sağanak yüzünden bugüne kadar 47 sel vakasının kayda geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 20 bin 859 kişinin etkilendiği sellerde 28 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı ve 1237 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Bir önceki açıklamada ölü sayısı 24 olarak duyurulmuştu.

Batı Afrika'nın Sahel kuşağında yer alan Mali'de yağış sezonu haziranda başlıyor ve ekime kadar sürüyor.

Başkent Bamako ve çevresinde ağustos-eylül aylarında yağışlar zirveye ulaşıyor. Bu dönemde nehir taşkınları, yetersiz altyapı ve plansız şehirleşme nedeniyle her yıl tekrarlayan sel felaketleri yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Kasım 2024 tarihli verilerine göre, ülke genelinde 380 binden fazla kişi sel felaketlerinden etkilenmiş, 92 kişi yaşamını yitirmişti.