Mali'de Kurban Bayramı namazı kılındı Mali'de Kurban Bayramı namazı eda edildi. Mali'de Kurban Bayramı namazı eda edildi. Segou şehrine bağlı Markala kentinin Djiakaking köyündeki camide kılınan namaza çok sayıda kişi katıldı. Bayramlıklarını giyen çocukların da ilgi gösterdiği namazda, kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namaz kıldı. Namaz sonrası yapılan bayramlaşmanın ardından kurbanlar kesildi, yemekler yenildi. Bayram dolayısıyla evlerde ve sokaklarda renkli görüntüler oluştu. Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri de çocukların ve yerel halkın bayramını kutladı. AA / Bayram Akkaya - Güncel Güncel Haberler

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