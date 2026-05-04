Mali'de Cumhurbaşkanı Goita, Savunma Bakanlığı görevini de üstlendi

Mali'de Savunma Bakanı Sadio Camara'nın terör saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Savunma Bakanlığı görevini doğrudan üstlendi.

Mali devlet televizyonu ORTM'den okunan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Goita'nın Savunma Bakanının görevini üstlendiği bildirildi.

Kararnameyle, General Oumar Diarra ise Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Mali'de, 25 Nisan sabahı Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş ve yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
