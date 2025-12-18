Haberler

Malezya: Tayland ve Kamboçya, Asean Gözlemci Ekibinin Görevlendirilmesini Kabul Etti

Malezya: Tayland ve Kamboçya, Asean Gözlemci Ekibinin Görevlendirilmesini Kabul Etti
Güncelleme:
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ile Kamboçya arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla bir ASEAN gözlemci ekibinin görevlendirilmesini kabul ettiğini duyurdu. 22 Aralık'ta Kuala Lumpur'da yapılacak toplantıyla iki ülkenin sınırdaki gerilimlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

KUALA LUMPUR, 18 Aralık (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ile Kamboçya arasındaki gerilimi düşürme çalışmaları devam ederken, iki ülkenin bir Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) gözlemci ekibinin görevlendirilmesini kabul ettiğini söyledi.

Malezya Ulusal Haber Ajansı Bernama'nın bildirdiğine göre Enver, çarşamba günü yaptığı açıklamada liderler, dışişleri bakanları ve genelkurmay başkanları arasındaki temaslar ile 22 Aralık'ta Kuala Lumpur'da yapılması planlanan ASEAN dışişleri bakanları toplantısı da dahil olmak üzere birçok kanal üzerinden sürece katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Enver, Tayland ve Kamboçya'nın sınırdaki gerilimi düşürmek ve daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla Malezya ve ASEAN'ın girişimiyle 22 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya katılmayı kabul ettiğini açıkladı.

Enver, "Taraflara bu cephe saldırılarını derhal durdurmaları ve mümkünse acil ateşkes ilan etmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
