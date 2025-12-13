Malezya'dan, Tayland-Kamboçya sınırında ASEAN gözlemci ekibin görevlendirilmesi önerisi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır hattında yaşanan gelişmeleri izlemek üzere Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gözlemci ekibin görevlendirilmesini önerdiğini bildirdi.

Enver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını belirterek, taraflara azami itidal çağrısında bulunduğunu aktardı.

Tansiyonun düşürülmesi ve şeffaflığın sağlanması amacıyla Malezya Genelkurmay Başkanı liderliğinde, ASEAN gözlemci ekibin sahadaki gelişmeleri takip etmek üzere iki ülke arasındaki sınır hattında görevlendirilmesini önerdiğini kaydeden Enver, bu misyonun ABD'nin uydu izleme kapasitesiyle destekleneceğini vurguladı.

Güneydoğu Asya'da birbiriyle 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, birkaç gün önce çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu. Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken, son çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Tayland ve Kamboçya lideriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.