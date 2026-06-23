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Malezya: Orta Doğu'da barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimleri sürdüreceğiz

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Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, ülkesinin Orta Doğu'daki çatışmalara kapsamlı çözüm bulunması için BM, İİT, BRICS ve NAM gibi uluslararası platformlarda girişimlerini sürdüreceğini açıkladı. Hasan, ABD-İran mutabakatını desteklediklerini ve İsrail'in operasyonlarının durdurulması için uluslararası baskının önemini vurguladı.

Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, ülkesinin, Orta Doğu'daki çatışmalara kapsamlı çözüm bulunması amacıyla uluslararası platformlarda girişimlerini sürdüreceğini bildirdi.

Bernama ajansının haberine göre, Hasan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Malezya'nın, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptını destekleyen ilk ülkeler arasında yer aldığını belirten Hasan, söz konusu anlaşmanın bölgede istikrarın sağlanması açısından önemli olduğuna işaret etti.

Hasan, ülkesinin, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik uluslararası çabalara destek vermeyi sürdüreceğini, müzakerelerin ilerleyişini yakından takip edeceklerini belirtti.

Malezya'nın müzakerelere taraf ülkelerle temas halinde olduğunu aktaran Hasan, Orta Doğu'daki gerilime kapsamlı çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), BRICS ve Bağlantısızlar Hareketi (NAM) gibi uluslararası platformlarda girişimlerini sürdüreceklerini vurguladı.

İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarının durdurulması için uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Hasan, bunun önündeki en büyük engellerden birinin ABD'nin BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) veto yetkisi olduğunu kaydetti.

Hasan, ABD'nin, İsrail'i korumak amacıyla veto hakkını pek çok kez kullandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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