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Sarawak'ta Kuraklık Öncesi Bulut Tohumlama

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Malezya'nın Sarawak eyaletinde, gelecek ay beklenen kuraklık dönemi öncesinde üç günlük bulut tohumlama çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

Malezya'nın Sarawak eyaletinde, gelecek ay beklenen kuraklık dönemi öncesinde üç günlük bulut tohumlama çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre, Sarawak'ta gelecek ay beklenen kuraklık dönemine yönelik önlemler alınıyor.

Bu kapsamda, hidroelektrik barajlarında düşen su seviyelerini yükseltmek ve bölgede etkisini gösteren sisi hafifletmek amacıyla üç günlük bulut tohumlama çalışmasının başlatıldığı kaydedildi.

Eyalette bu yıl üçüncüsü yapılan uygulamanın, su kaynaklarının güvence altına alınmasının yanı sıra havadaki kirletici maddeleri temizlemesi ve sisi azaltması bekleniyor.

Eyaletin üst düzey yetkililerinden Douglas Uggah Embas, "Ekim ayı daha sıcak ve kuru geçebilir. Henüz elimizdeyken, su seviyelerini olabildiğince artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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