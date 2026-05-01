Haberler

Malezya'nın Kereste Sektörü, Dizel Fiyatlarındaki Artış Nedeniyle Zor Durumda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KUALA LUMPUR, 1 Mayıs (Xinhua) -- Malezya Keresteciler Birliği, hızla yükselen dizel fiyatlarının, ülkenin kereste tedarik zincirini olumsuz etkilediğini belirtti. Sektörün akaryakıt maliyetlerindeki dalgalanma, genişletilen satış ve hizmet vergisi ve ciddi işgücü eksikliği olmak üzere "üç ayrı zorluk" ile karşı karşıya olduğunu kaydeden birlik, hükümetin acilen müdahalede bulunması gerektiğini söyledi.

Birlikten çarşamba günü yapılan açıklamada, sektör faaliyetlerinde temel önemi bulunan dizelin, Malezya Yarımadası'nda litre başına 5,32 ringgitin (1,34 ABD doları) üzerine, ülkenin doğusundaki bazı bölgelerde ise 5,95 ringgit düzeyine kadar çıktığı kaydedildi. Birlik, bu durumun, ağaç kesiminden nakliyeye ve ağaçların işlenmesine kadar tüm aşamalarda maliyetleri önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Uzak bölgelerde dizelin, elektrik üretimi için vazgeçilmez olduğunu kaydeden birlik, bu nedenle işletmecilerin fiyat şoklarına karşı son derece korumasız hale geldiğine dikkat çekti.

Açıklamada, "Dizele neredeyse tamamen bağımlı olan sektörün, fiyat dalgalanmalarına karşı hiçbir tampon mekanizması bulunmuyor" denildi.

Sübvansiyon programlarına erişimin sınırlı olmasının, maliyet farkını daha da artırdığı, kar marjlarını daralttığı, tomruk fiyatlarını şişirdiği ve hammadde tedarikçileri üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

