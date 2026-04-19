Malezya'da yüzen kasabada çıkan yangın sonucu yaklaşık 1000 ev yok oldu

Malezya'nın Sabah eyaletindeki yüzen kasabada çıkan yangın, yaklaşık 1000 evi kül etti ve 9 bin kişiyi yerinden etti. Yangının sebebi soruşturulurken, ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.

Malezya'nın Sabah eyaletinde yüzen kasabada çıkan yangın sonucu yaklaşık 1000 ev kül oldu, 9 bin kişi yerinden oldu.

Bernama ajansının haberine göre, İtfaiye ve Kurtarma biriminden yetkili Jimmy Lagung, Sabah eyaletine bağlı Kampung Bahagia bölgesindeki bir kasabada 4 hektardan geniş alanda yangın çıktığını belirtti.

Kampung Bahagia'da görevli polis yetkilisi George ABD Rakman da suyun üzerine kurulu kasabada yaklaşık 1200 yüzer temelli evin 1000'e yakınının yangında yok olduğunu, 9 bin kasaba sakininin yerinden olduğunu ifade etti.

Yangının söndürüldüğünü, kasabada ölen ya da yaralanan olmadığını kaydeden George, yangının sebebinin soruşturulduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
