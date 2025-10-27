Haberler

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Trump ile Görüşerek Barış Planlarını Değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, Kamboçya-Tayland sınır sorunundaki anlaşma ve Gazze barış planındaki aracılık rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki lider, ilişkiyi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselten bir anlaşma imzaladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Trump'ın Kamboçya- Tayland sınır sorununda vardığı anlaşmadaki ve Gazze planındaki aracılık rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Enver, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya'dan ayrılmadan önce Trump ile görüştüklerini duyurdu.

İki ülke arasında daha önce yapılan görüşmeyi bir kez daha değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydeden Enver, "Başkan Trump'a (Tayland ve Kamboçya arasında) Kuala Lumpur Barış Antlaşması ve Gazze Barış Planı'ndaki aracılık rolü için derin memnuniyetimi dile getirdim. Her ikisi de kesin ve kalıcı bir çözüm için umut ışığıdır." ifadelerini kullandı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Trump ve Enver dün de bir araya gelmişti.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki liderin ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmayı imzaladığı belirtilerek, bunun ülkeler arasındaki işbirliğinin "kalıcı göstergesi" olduğuna dikkati çekilmişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
e-Devlet'te yeni dönem! Hepsi tek noktada birleşti

e-Devlet'te yeni dönem! Hepsi tek noktada birleşti
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı

Fenerbahçe'nin kaptanı polise alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
3 puana hasret kaldılar! Juventus yine kazanamadı

Ne olacak bu takımın hali?
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya duyurdu! Tuğgeneral Akşit'ten acı haber
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Yeni trafik cezaları askıya alındı

Yeni trafik cezaları askıya alındı
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi

Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a maç sonu büyük tepki: Gelecek, hesap verecek

Maçın ardından ortalık karıştı: Gelecek, hesap verecek
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden deplasmanda şov

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden deplasmanda şov
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.