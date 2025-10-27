Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Trump ile Görüşerek Barış Planlarını Değerlendirdi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Trump'ın Kamboçya- Tayland sınır sorununda vardığı anlaşmadaki ve Gazze planındaki aracılık rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Enver, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya'dan ayrılmadan önce Trump ile görüştüklerini duyurdu.

İki ülke arasında daha önce yapılan görüşmeyi bir kez daha değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydeden Enver, "Başkan Trump'a (Tayland ve Kamboçya arasında) Kuala Lumpur Barış Antlaşması ve Gazze Barış Planı'ndaki aracılık rolü için derin memnuniyetimi dile getirdim. Her ikisi de kesin ve kalıcı bir çözüm için umut ışığıdır." ifadelerini kullandı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Trump ve Enver dün de bir araya gelmişti.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki liderin ilişkileri "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşmayı imzaladığı belirtilerek, bunun ülkeler arasındaki işbirliğinin "kalıcı göstergesi" olduğuna dikkati çekilmişti.