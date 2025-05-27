Malezya, ASEAN-Körfez İşbirliği Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

KUALA LUMPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur, 2. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Üye ülkeler, bu zirve formatında ilk kez 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanmıştı.