Malezya Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 13 Ölü

Malezya açıklarında Arakanlı Müslümanları taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 13'e yükselirken, kayıp onlarca kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Malezya Deniz İcra Dairesi (MMEA) yetkilileri, Arakanlı Müslümanları taşıyan geminin batmasının ardından çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Myanmar'dan Malezya'ya seyahat eden göçmenlerin, başlangıçta 300 kişiyi taşıyan büyük bir gemiye bindiğini belirten yetkililer, daha sonra göçmenlerin üç ayrı tekneye aktarıldığını kaydetti.

Yetkililer, yaklaşık 70 yolcu taşıdığı tahmin edilen teknelerden birinin battığını ve şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Ayrıca 13 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığını bildiren yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Öte yandan diğer teknelerde bulunan yaklaşık 230 kişinin durumu henüz bilinmiyor.

Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.