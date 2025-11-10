Haberler

Malezya Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 13 Ölü

Malezya Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 13 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya açıklarında Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Yetkililer, kayıp olan yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Malezya açıklarında Arakanlı Müslümanları taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 13'e yükselirken, kayıp onlarca kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Malezya Deniz İcra Dairesi (MMEA) yetkilileri, Arakanlı Müslümanları taşıyan geminin batmasının ardından çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Myanmar'dan Malezya'ya seyahat eden göçmenlerin, başlangıçta 300 kişiyi taşıyan büyük bir gemiye bindiğini belirten yetkililer, daha sonra göçmenlerin üç ayrı tekneye aktarıldığını kaydetti.
Yetkililer, yaklaşık 70 yolcu taşıdığı tahmin edilen teknelerden birinin battığını ve şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.
Ayrıca 13 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığını bildiren yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Öte yandan diğer teknelerde bulunan yaklaşık 230 kişinin durumu henüz bilinmiyor.
Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.