Maldivler, İsrail Pasaportuna Sahip Kişilerin Ülkeye Girişini Yasakladı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan yasayı onaylamasını, "Maldivler'in adalete olan bağlılığının bir yansıması" olarak değerlendirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Maldivler parlamentosunun aldığı ve "cesur" olarak nitelendirilen kararın takdir edildiği ve memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, bu ilkeli duruşun Maldivler'in adalet, özgürlük ve insan hakları ilkelerine olan bağlılığını yansıtmasının yanı sıra İsrail'in sürdürdüğü soykırım savaşına maruz kalan Filistin halkına yönelik ahlaki ve insani tutumunu teyit ettiği dile getirildi.

Kararın, "tarihi bir karar" olarak nitelendirildiği açıklamada, dünyadaki parlamentolara "Maldivler parlamentosunu örnek almaları ve apartheid devletini tecrit ederek ve ırkçı hükümetinin temel direklerine ve Filistin halkına karşı savaş suçlarını ve ırkçı zulmü meşrulaştıran parlamento üyelerine uluslararası yaptırımlar uygulayarak İsrail'e karşı kararlı duruş sergilemeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Bu tür kararlar, halkımızın mücadelesine önemli bir manevi ve siyasi destek teşkil etmekte ve halkımız, özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuşana ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurana kadar işgalcilerin uluslararası alanda tecrit edilmesini pekiştirmektedir." denildi.

Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilmişti.