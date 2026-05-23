Maldivler'de hayatını kaybeden İtalyan dalgıçlardan 4'ünün cesedi ülkelerine teslim edildi

Maldivler'de 14 Mayıs'ta su altı mağarasında tüplü dalış yaparken hayatını kaybeden 5 İtalyan'dan 4'ünün cenazesi, Türk Hava Yolları ile Milano'ya getirildi. Cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırılırken, soruşturma sürüyor.

Maldivler'de bulunan bir mercan adasındaki su altı mağarasına 14 Mayıs'ta tüplü dalış yaparken hayatını kaybeden İtalya vatandaşından 4'ünün cesedi ülkelerine ulaştı. Cenazeler otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Maldivler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed Hüseyin Şerif, yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren İtalyanlardan birinin cansız bedeninin daha önce ülkesine teslim edildiğini anımsattı.

Şerif, daha sonra bulunan 4 cesedin de İtalya'ya gönderildiğini bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten Şerif, İtalyan yetkililer ile otopsi sonuçlarının kendileriyle paylaşılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 4 İtalyan dalgıcın cenazesi, Türk Hava Yollarının tarifeli seferleriyle Maldivler'den önce İstanbul'a oradan da bugün öğleden sonra Milano Malpensa Havalimanı'na getirildi.

Cenova Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Monica Montefalcone ile kızı Giorgia Sommacal, araştırmacılar Muriel Oddenino ve Federico Gualtieri'nin naaşları, otopsi işlemleri için Gallarate'deki Sant'Antonio Abate Hastanesinin morguna götürüldü.

Hayatını kaybeden dalgıçlardan Gianluca Benedetti'nin cesedi, olaydan hemen sonra ulaşıldığı için ülkesine daha önce getirilmişti.

Maldivler'de yaşanan en kötü dalış kazalarından biri

Maldivler'in popüler dalış noktası olan Alimatha Adası'nda yaklaşık 60 metre derinlikteki su altı mağarasına 14 Mayıs'ta dalan 5 İtalyan'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Olayın ardından kayıp 5 dalgıçtan sadece Gianluca Benedetti'nin cesedi denizden çıkarılırken, Cenova Üniversitesinden Prof. Dr. Monica Montefalcone ile kızı Giorgia Sommacal, araştırmacılar Muriel Oddenino ve Federico Gualtieri'nin naaşlarına ulaşılamamıştı.

Cesetleri bulmak için başlatılan çalışmalar, 15 Mayıs'ta olumsuz deniz koşulları, 16 Mayıs'ta aramalara katılan Maldivler ordusundan 1 dalgıcın yaşamını yitirmesi nedeniyle durdurulmuştu.

Olayla ilgili İtalya ve Maldivler'de ayrı ayrı soruşturmalar yürütülürken, dalgıçların Maldivler'de dalış için izin verilen 30 metrelik sınırı aşarak neden 50 metreden fazla derine daldığı araştırılıyor.

Dalgıçların, cesetlerinin bulunduğu mağaraya "Venturi etkisi" ile çekilmiş olabilecekleri ve daha sonra çıkış yolunu bulamamaları sebebiyle hayatlarını kaybetmiş olabilecekleri ifade ediliyor.

İtalyan dalgıçların öldüğü kazanın, mercan adaları zinciri nedeniyle popüler turizm merkezi olan Maldivler'de yaşanan en kötü dalış kazalarından biri olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
