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Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılı Coşkuyla Kutlanacak

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1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü, 23-26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kutlanacak. Programda SOLOTÜRK gösterisi, geleneksel sporlar, konserler ve bayrak yürüyüşü gibi etkinlikler yer alacak.

ANADOLU'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü, etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programda, tarih, kültür, sanat ve sportif etkinliklerle 1071 Malazgirt Zaferi'nin ruhu ve coşkusu yaşatılacak.

İlk olarak 2017 yılında başlayan Malazgirt Zaferi'nin kutlamaları geleneksel hale getirildi. Her yıl 23-26 Ağustos'ta yapılan etkinliklerde, Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferinin ruhunu gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Geleneksel Türk okçuluğu, atlı okçuluk, güreş ve atlı cirit gibi geleneksel sporların yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. En dikkat çekici programlarından biri, Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu SOLOTÜRK'ün gösterisi olacak. Etkinliklerde jandarma çelik kanatların şovunun ardından jandarma atlı birlikleri de sahne alacak.

Zafer coşkusunun meydanlara taşınacağı etkinliklerde Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü de gerçekleştirilecek. Türk bayraklarıyla düzenlenecek yürüyüşte binlerce kişi, 1071'in ruhunu birlik ve beraberlik içerisinde yaşatacak. Gündüz tarih, kültür ve geleneksel spor etkinlikleriyle devam edecek program, akşamları ise konserlerle renklenecek. Türkiye'nin sevilen sanatçıları ve müzik gruplarının sahne alacağı konserlerle Ahlat ve Malazgirt'te zafer coşkusu 4 gün boyunca yaşanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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