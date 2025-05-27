Malazgirt'te Gençlerle Çevre Bilinci Etkinliği

Malazgirt'te Gençlerle Çevre Bilinci Etkinliği
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Muş'un Malazgirt ilçesinde Kaymakam Göksu Bayram, farklı ülkelerden gelen gençlerle birlikte çevre bilinci oluşturma amacıyla fidan dikti. Etkinlik, uluslararası diyaloğu güçlendirirken gençler arasında kültürlerarası iş birliğini de artırmayı hedefliyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kaymakam Göksu Bayram, farklı ülkelerden gelen gençlerle bir araya geldi.

Millet Bahçesi'nde katılımcılarla fidan diken Bayram, gençlerle çevre konularında sohbet etti.

Çevreyle ilgili yapılan çalışmalara değinen Bayram, "Farklı kültürlerden gelen gençlik çalışanlarının doğa sevgisi etrafında birleştiği etkinlik, çevresel farkındalık oluşturmanın yanı sıra uluslararası diyaloğu da güçlendiriyor. Projenin Malazgirt'te gerçekleştirilmesinden memnunuz. Bu tür çalışmalar, gençler arasında hem çevre bilincini hem de kültürlerarası iş birliğini artırıyor." dedi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın ile Gençlik ve Spor Şube Müdür Vekili Vahdettin Atılgan katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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