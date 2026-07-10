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Muş'ta kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muş'ta kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Malazgirt-Muş kara yolunun Rüstemgedik beldesi yol ayrımında, Muzaffer Özdemir'in kullandığı 45 ABF 049 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 BDK 205 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Muzaffer Özdemir ile aynı araçta bulunan torunları Cihat, Muhammed Emin ve Ahmet Özdemir yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkarılarak Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muzaffer Özdemir ile torunu Cihat Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
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