Malazgirt'te Dondurucu Soğuklar Yaşamı Olumsuz Etkiliyor
Muş'un Malazgirt ilçesinde meydana gelen kar yağışının ardından dondurucu soğuklar, ağaçları ve bitkileri kırağıyla kaplarken, araçların ve evlerin camları buz tuttu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Muş'un Malazgirt ilçesinde kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı, araçların ve evlerin camları but tuttu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.
Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel