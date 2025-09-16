Malavi'de Genel Seçimler Başladı

Malavi'de halk, devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel yönetim temsilcilerinin belirleneceği genel seçimlerde sandık başına gitti.

Ülkede, genel seçimler için yerel saatle 06.00'da oy verme işlemi başladı.

Mevcut Devlet Başkanı Lazarus Chakwera ve eski liderler Peter Mutharika ve Joyce Banda'nın aralarında bulunduğu 17 adayın yer aldığı devlet başkanı seçimlerini de kapsayan genel seçimlerde, ayrıca 229 parlamento üyesi ve 509 yerel yönetim temsilcisi belirlenecek.

Bu yıl düzenlenen seçimlerde ilk kez kazanana, oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerektiği anlamına gelen "yüzde 50+1" formatıyla karar verilecek.

Analistler, ilk tur oylamada kimsenin çoğunluğu kazanamayacağını ve Chakwera ile Mutharika'nın ikinci tur oylamaya gideceğini öngörüyor.

2019'daki seçimler iptal olmuştu

Peter Mutharika, 2014'teki seçimi kazanarak Malavi Devlet Başkanı olmuştu.

Mutharika, 2019'da yapılan devlet başkanı seçimini kazansa da Malavi Anayasa Mahkemesi 4 Şubat 2020'de, usulsüzlük yapıldığını gerekçe göstererek seçim sonuçlarını iptal etmişti.

Haziran 2020'de tekrarlanan seçimde Mutharika, Chakwera'ya karşı seçimi kaybetmiş ve 28 Haziran 2020 itibarıyla görevi devretmişti.