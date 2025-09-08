Malavi'de Genel Seçim İçin Oy Pusulaları Teslim Alındı

Malavi Seçim Komisyonu (MEC), ülkede 16 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimlerde kullanılacak nihai oy pusulalarını teslim aldığını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Malavi Seçim Komisyonu Başkanı Yargıç Annabel Mtalimanja, teslim alınan devlet başkanlığı, parlamento ve yerel yönetim oy pusulalarının, 24 saat polis koruması altında korumalı mühürlerle saklandığını söyledi.

Oy pusulalarının oy verme merkezlerine dağıtımdan önceki aşama olan il ve ilçe kurullarına dağıtımının polis eşliğinde aşamalı gerçekleştirileceğini belirten Mtalimanja, Komisyonun güvenilir ve barışçıl bir seçim düzenlemek için yaptığı hazırlıkların programa uygun ilerlediğini aktardı.

Mtalimanja, siyasi partileri, gözlemcileri ve halkı resmi güncellemeleri takip etmeye ve şeffaf bir süreci desteklemeye çağırdı.

Malavi'de, devlet başkanı, 229 parlamento üyesi ve 509 yerel yönetim pozisyonunun belirleneceği 16 Eylül seçimlerinde 7,2 milyondan fazla kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Lazarus Chakwera ve eski liderler Peter Mutharika ve Joyce Banda'nın aralarında bulunduğu 17 aday yer alıyor.