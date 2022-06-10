Malatyalı öğretmenler konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatyalı öğretmenler konser verdi

AA - Kadir Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Malatyalı öğretmenler konser verdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görev yapan öğretmenler, ilçe meydanında konser verdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görev yapan öğretmenler, ilçe meydanında konser verdi.

Doğanşehir Vahap Küçük Meydanında düzenlenen "Öğretmen Dilinden Türküler" programında öğretmenler, türküler seslendirdi.

Konserin ardından öğretmenleri tebrik eden Kaymakam Mehmet Kılıç, eğlenceli bir konser olduğunu belirtti.

Türkülerin hasreti, ayrılığı, sevdayı, gurbeti, Anadolu'yu anlattığını ifade eden Kılıç, "Böyle bir programda hem heyecanlandım hem gurur duydum. İnşallah böyle programların devamı gelir." dedi.

Programa Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Nafız Aktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer ile diğer ilgililer katıldı.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir Hisarcık Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title