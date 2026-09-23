Malatya Yeşilyurt'ta Sanayi Alt Kavşağı'nda alt geçide düşen kişi ağır yaralandı

Malatya Yeşilyurt'ta Sanayi Alt Kavşağı'nda alt geçide düşen kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Sanayi Alt Kavşağı'nda alt geçide düşen kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde alt geçide düşen kişi ağır yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Yeşilyurt ilçesinde Sanayi Alt Kavşağı'nda M.G. yüksekten düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.G. hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA