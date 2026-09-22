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Malatya Yeşilyurt'ta otomobilin çarptığı 78 yaşındaki yaya hastanede öldü

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 21 Eylül'de yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki yaya, F.A. idaresindeki 34 AEL 538 plakalı otomobilin çarpmasıyla hastaneye kaldırıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, F.A. idaresindeki 34 AEL 538 plakalı otomobil, 21 Eylül'de Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hasan Açar'a çarptı.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Açar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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